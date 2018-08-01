سوسة : نحو أخونة مؤسسات الدولة وأسلمتها

اليوم انا المواطنة ابتسام جمعة عندي أوراق باش نمدهم لتعاونية تابعة لاحد الوزرات والتي مقرها وسط مدينة سوسة، تم منعي من الدخول بتعلة أن لباسي غير لائق و لديهم تعليمات بمنع دخول من « يلبس الشورت و اللباس القصير ، رغم ان فستاني عادي و للركبة » قتلو « روبتي للركبة » ،قالي العون المكلف بالاستقبال : لا لازم تحت الركبة
في الأول مشى في بالي يفدلك قالي لا مدام نحكي بجدي ومرحبا بيك أما ماكش داخلة … قتلو و كيف نجيك باللباس الشرعي او النقاب قالي هذيكة حرية شخصية و منعني من الدخول
خرجت من المدخل نلقى أحد الاصدقاء طلبت منو باش بصورني، سالني على السبب كيف قتلو هبل ورجعت معاه وصارت بلبلة كبيرة واصر على دخولي والعون يمنع وبعد جدال وصراخ ونزول عشرات الموظفين سمح لي بالدخول
هذا ما جد صباح اليوم في ادارة حكومية وسط مدينة سوسه فهل هي بداية اسلمة الإدارة والسعي لتطبيق الشريعه أم ماذا .. هل تتجه تونس نحو الأفغنة ؟؟؟
اتحفظ مؤقتا عن ذكر الوزارة في انتظار ما سيتم إقراره من رفع لكل أشكال الاعتداء على الحريات
هذه الصورة هي باللباس الذي ذهبت به صباحا لهذه الإدارة التي بجانب المسرح البلدي لكي لا يقال انها اتت بلباس فاضح وخادش للحياء