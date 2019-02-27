سوريا : معظم مقاتلي « داعش » الإرهابي الذين ما زالوا متحصنين في الباغوز أجانب

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم « داعش » الإرهابي اليوم الأربعاء 27 فيفري إن حوالي 40 ألف مدني غادروا آخر بقعة يسيطر عليها التنظيم في سوريا بما يفوق التقديرات الأولية ويؤجل هجوما أخيرا على الجيب
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الرقم يضم نازحين من بلدة هجين التي تقع على نهر الفرات وسيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في ديسمبر الفارط ومن قرية الباغوز المجاورة التي حاصرتها القوات بالكامل
وتنتظر قوات سوريا الديمقراطية استكمال الإجلاء قبل اقتحام الباغوز أو إجبار المقاتلين على الاستسلام لكن لم ترد إشارة اليوم الأربعاء على استكمال الإجلاء قريبا. ونقلت عشرات الشاحنات مزيدا من المدنيين إلى خارج القرية أمس الثلاثاء
وقال بالي إنه منذ أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن هجومها الأخير على الباغوز في التاسع من فيفري غادر نحو 15 ألف شخص المنطقة المؤلفة من مجموعة قرى صغيرة ومحاطة بأرض زراعية بالقرب من الحدود مع العراق
وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن معظم مقاتلي « داعش » الإرهابي الذين ما زالوا متحصنين في الباغوز أجانب وأنهم حفروا أنفاقا للاحتماء بها
وعبر بعض من غادروا الباغوز في الأيام القليلة الماضية عن ولائهم لتنظيم « داعش » الإرهابي أكثر ممن غادروا في وقت سابق مما يشير إلى التهديد الذي ربما لا يزال يمثله التنظيم برغم خسارته الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق
ونُقل الذين غادروا الباغوز إلى مخيم للنازحين في بلدة الهول القريبة من الحدود العراقية. وتريد قوات سوريا الديمقراطية الحصول على مساعدة من الحكومات الأجنبية لترحيل متشددي تنظيم « داعش » وقالت إن عبء الإبقاء عليهم وخطره يتناميان