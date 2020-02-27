سوريا : مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المجموعات الإرهابية على مدينة سراقب في ريف إدلب

تخوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة ضد إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وذكر مراسل سانا من المكان أنه وبحسب المعطيات الميدانية فقد زجت المجموعات الإرهابية بعشرات الانغماسيين والانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربى مع إسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي وتعاملت وحدات الجيش معها بضربات نارية مكثفة وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت لها عدة عربات مدرعة
وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تنفذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق والمزارع غرب المدينة وتكبدها خسائر كبيرة
ولفت المراسل إلى أن الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي تأتي لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الاستراتيجية
وبين المراسل أنه بحسب المعطيات الميدانية تسللت مجموعات صغيرة من الإرهابيين في محيط مدينة سراقب على الطريق الدولي بهدف تحصيل لقطة إعلامية ويتم التعامل معها من قبل وحدات الجيش
مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المجموعات الإرهابية على مدينة سراقب
نفى مصدر عسكري روسي صباح اليوم الخميس صحة التقارير التي تحدثت عن سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مدينة سراقب الاستراتيجية في ريف إدلب
ونقلت وكالات أنباء روسية عن المصدر قوله : نجحت القوات الحكومية السورية في صد الهجمات التي نفذها المسلحون على مدينة سراقب. والمدينة تبقى تحت سيطرة الحكومة السورية بشكل كامل
وفي وقت سابق زعمت مصادر للمعارضة السورية أن الفصائل المسلحة تمكنت ليلة الأربعاء من استعادة السيطرة على سراقب بعدما شنت هجوما واسعا على أكثر من محور
وكان الجيش السوري قد حرر سراقب مطلع الشهر الحالي في خضم العمليات التي ينفذها ضد الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد
المرصد السوري: الجيش السوري يسيطر على ريف إدلب الجنوبي بالكامل
تزامنا مع ذلك، أكد « المرصد السوري لحقوق الإنسان » اليوم الخميس، أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد انجاز تقدم متسارع في تلك المنطقة وجبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة، حيث تمكن من فرض سيطرته على جبل شحشبو بشكل كامل بعد السيطرة على عدد من القرى ومحاصرة النقطة التركية في شير مغار
وأضاف « المرصد » أن قوات الجيش سيطرت أيضا على كفرعويد وكنصفرة وموزرة بجبل الزاوية، وعلى كل من العنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس بسهل الغاب غرب حماة، ليرتفع عدد المناطق التي خضعت لسيطرة الحكومة السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 58 بلدة وقرية
المصدر: وكالات