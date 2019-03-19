سوريا : قوات سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على مخيم الباغوز

أعلنت ، اليوم الثلاثاء 19 مارس ، قوات سوريا الديمقراطية « قسد »، أنها سيطرت بالكامل على مخيم الباغوز أحد آخر معاقل تنظيم « داعش » الإرهابي عند الحدود السورية العراقية شمال شرقي سوريا
وقال مسؤول إعلامي في « قسد »: قوات سوريا الديمقراطية سيطرت سيطرة تامة على مخيم كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم « داعش » في الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد
وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن المعركة لم تنته بعد، لكن مقاتليها بدأوا بالاحتفال
وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فإنها قد : سيطرت على مخيم الباغوز بشكل نهائي، لكن كان لا يزال بعض الإرهابيّين يتحصّنون في بعض الجيوب بمحاذاة نهر الفرات ولم يستسلموا بعد… لا نعلم إن كانوا سيقاومون أم لا
وأشار المسؤول إلى أن القوات احتجزت المئات من مقاتلي التنظيم المصابين عند سيطرتها على المخيم وتم نقلهم إلى محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا
وذكرت وكالة « هاوار » الكردية في وقت سابق اليوم أن حملة عاصفة الجزيرة لتحرير آخر معاقل « داعش » في ريف دير الزور، صارت في مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى أن 157 داعشيا من جنسيات أجنبية اعتقلوا صباح اليوم وهم يحاولون الفرار من المخيم
المصدر: وكالات