أفاد مراقبون في سوريا أن تنظيم « داعش » الإرهابي قد قتل أكثر من 100 شخص في بلدة القريتين بمحافظة حمص قبل طرده منها مطلع الأسبوع الجاري
وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان المقيم في بريطانيا، إن المسلحين أعدموا على الأقل 116 مدنيا اتهموهم بالتعاون مع القوات الحكومية، واستمرت عمليات القتل لمدة 20 يوما
واستعادت القوات الحكومية بلدة القريتين يوم السبت من أيدي التنظيم بعد تقدم قوات الحكومة في البلدة التي تقع في منتصف الطريق بين العاصمة السورية دمشق ومدينة تدمر الأثرية.
وقال عبد الرحمن إنه : بعد أن استعاد النظام البلدة (يوم السبت)، عثر سكان البلدة على جثث في الشوارع وكان أصحابها قتلوا رميا بالرصاص أو أعدموا بالسكاكين
وأوضح أن « معظم مقاتلي (تنظيم) »داعش » الإرهابي الذين هاجموا البلدة قبل شهر كانوا خلايا نائمة .. إنهم من البلدة ويعرفون سكانها ومن يؤيد النظام ومن يعارضه
وأضاف بأن معظم القتلى أعدموا في آخر يومين قبل خسارة التنظيم للبلدة مرة أخرى
وكانت قوات الحكومة استردت البلدة في أول مرة من أيدي مسلحي التنظيم في شهر أفريل عام 2016 والذي أعقب السيطرة على مدينة تدمر الأثرية
وتبعد البلدة نحو 300 كيلومتر عن مدينة دير الزور التي تقع في شرق سوريا، وهي محور هجوم يشنه الجيش السوري على التنظيم تدعمه الطائرات الروسية وفصائل مدعومة من إيران
وتضم هذه المحافظة حقول النفط والغاز الأكثر إنتاجاً في سوريا، مما شكل مورداً رئيسياً للمتشددين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من المحافظة
وتشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، والجيش السوري الحكومي، المدعوم من روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، حملات عسكرية على المواقع التي يسيطر عليها تنظيم « داعش » الإرهابي
وهناك مخاوف من أن يلتقي الطرفان في اشتباكات مباشرة للسيطرة على المناطق التي ينسحب منها التنظيم
سوريا : « داعش » الإرهابي يعدم 116 مدنيا قبل طرده من بلدة القريتين
أفاد مراقبون في سوريا أن تنظيم « داعش » الإرهابي قد قتل أكثر من 100 شخص في بلدة القريتين بمحافظة حمص قبل طرده منها مطلع الأسبوع الجاري