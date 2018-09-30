سوريا : تضارب بشأن انسحاب المعارضة المسلحة من إدلب

نفت الجبهة الوطنية للتحرير انسحاب أي من قوات المعارضة السورية التي تندرج تحت لوائها أو أي من سلاحها الثقيل من منطقة نزع السلاح في سوريا
ونقلت وكالة فرانس برس عن، ناجي مصطفى، المتحدث الرسمي باسم الجبهة قوله إنهم بالفعل وافقوا على الاتفاق لكنهم لم يتحركوا أو ينقلوا أي سلاح ثقيل بعد
جاء ذلك رداً على تقرير سابق للمرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض والمستقر ببريطانيا أفاد بأن بعض فصائل الجبهة، ومنها فيلق الشام، بدأت بسحب قواته وأسلحته الثقيلة من الضواحي الغربية لمدينة حلب ومناطق الريف الجنوبي للمحافظة الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح والمجاورة لمحافظة إدلب
تركيا تفشل في فصل الإرهابيين عن المعتدلين
لا توحي الأحداث في سوريا، وتحديدا في إدلب، بأن هناك خطوات جدية قادرة على الفصل بين القوات التابعة للجماعات الجهادية الإرهابية والمعارضة المسلحة المعتدلة، وهي المهمة التي أوكلت لتركيا، إثر الإعلان عن الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب
وكان هذا الاتفاق سببا في تأجيل حرب ضروس ينتظر الجميع نشوبها منذ وقت، نتائجها ستحدد الطرف الذي سيؤول إليه حكم إدلب في الداخل السوري. لكن، لم ينجح الاتفاق إلى حد الآن في التقليص من التهديد المتبادل بين الرئيس السوري بشّار الأسد من ناحية، وقوات المعارضة من ناحية أخرى
ويقول جيوفري أرونسون، الكاتب في موقع أحوال تركية، إن تركيا لم تنجح في الفصل بين القوات التابعة للجماعات الجهادية والمعارضة الشرعية، على الرغم من الوعود التي قطعتها
وستضطر إلى العمل بجد للوفاء بما تعهدت به. ومثلما كانت تركيا ستفعل في حال تعرض الجماعات الجهادية، التي تدعمها في سوريا مثل جبهة فتح الشام وغيرها؛ من توفير خروج آمن لها من سوريا، فإنها ستضطر أيضا، وفق هذا الاتفاق، إلى دفع ثمن دعمها لهذه الجماعات المتمردة.
وحدد الاتفاق بين موسكو وأنقرة منطقة نزع السلاح بعرض 15 إلى 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد، التي كانت قد أقيمت بدورها في إطار أستانا 4 تحت رعاية تركية-روسية- إيرانية، وذلك منعاً لهجوم كانت القوات السورية، المدعومة من قبل روسيا، تعتزم شنّه على محافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن حوالي ثلاثة ملايين نسمة
كما نص الاتفاق على أن تقوم تركيا بإخراج كافة الفصائل بعتادها من دبابات وصواريخ ومدافع هاون من إدلب
أما مراقبة المنطقة المحددة في الاتفاق فستكون مشتركة من قبل وحدات من الشرطة الروسية والتركية
نص الإتفاق
« الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 4 ماي 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية آستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي
1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها
2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم
3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراًداخل منطقة خفض التصعيد
4- إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات
5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر
6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018
7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح
والعمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية
8 – استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018
9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك
10- يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره
أبرم في سوتشي في 17 سبتمبر الجاري في نسختين، وتحمل كلتا النسختين الإنجليزية والروسية القيمة القانونية ذاتها