سوريا تدعو مواطنيها الذين اضطرتهم الاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم

دعت سوريا المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى العودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين
دعت دمشق المواطنين السوريين الذين غادروا سوريا بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من « الإرهابيين »، وأكدت ضرورة رفع المجتمع الدولي العقوبات عن سوريا
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لوكالة « سانا » الرسمية، اليوم الثلاثاء : بعد الإنجازات المتتالية التي حققها الجيش والقوات المسلحة في سوريا وتحرير مناطق كثيرة من رجس الإرهاب سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات والتي أدت جميعها إلى عودة الكثير من الأهالي النازحين داخليا إلى قراهم ومناطقهم التي تحررت، فإن الدولة السورية تدعو أيضا المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين
وأضاف المصدر : حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنها مسؤولة عن مواطنيها وأمنهم وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية من الحياة الكريمة وما يتطلبه ذلك من بنى تحتية ومدارس ومشافي وغيرها، تشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولياتهم في هذا الخصوص للمساهمة في توفير متطلبات العودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلادهم
وأكدت الحكومة السورية على لسان المصدر : على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين يدعون الحرص على مصلحة الشعب السوري مدعوون أيضا إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي فرضت على الشعب السوري والتي كانت سببا إضافيا في سعي السوريين إلى مغادرة بلدهم بحثا عن ظروف حياة كريمة افتقدوها بسبب الحرب
وختم المصدر تصريحه بالقول : إن سورية حكومة وشعبا إذ تتكاتف الآن لإزالة آثار الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب السوري ومقدراته تشدد على أن إعادة إعمار سورية ستكون بأيدي السوريين أنفسهم بكل كوادرهم وخبراتهم سواء من بقوا في البلاد أو الذين اضطرهم الإرهاب والإرهابيون لمغادرتها
قافلة مساعدات إلى الأهالي في القرى المحررة من الإرهاب بريف درعا
أرسلت محافظة درعا قافلة محملة بمواد طبية وغذائية ومحروقات إلى القرى والبلدات المحررة التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لدعم وتأمين احتياجات الأهالي
وذكر مراسل سانا في درعا أن محافظة درعا أرسلت قافلة مؤلفة من 14 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية متنوعة إلى الأهالي في قرى وبلدات السهوة والمسيفرة والجيزة والغارية الشرقية والكرك وغصم في الريف الشرقي
وبين المراسل أن المواد المرسلة شملت مواد طبية وسيارة إسعاف مع ممرض وعيادة متنقلة مع طبيب و 400 سلة غذائية و 400 سلة من الغذائيات المعلبة و 2000 ربطة خبز و 16 طنا من مادة الطحين إضافة إلى 3 صهاريج من مياه الشرب و 3 صهاريج من مادتي المازوت والبنزين
وبدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف درعا قبل نحو 10 أيام تم خلالها تحرير العديد من القرى والبلدات بينما رضخت المجموعات المسلحة وقامت بتسليم أسلحتها في بلدات الغارية الشرقية وأم ولد وداعل وأبطع قبل أن تدخل وحدات الجيش إليها وتقوم بتأمينها بشكل كامل.
المصدر: سانا