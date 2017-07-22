أعلن الجيش السوري عن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق اعتباراً من منتصف نهار السبت 22 جويلية 2017 بالتوقيت المحلي
ونقلت وكالة انباء سانا الحكومية عن بيان للجيش جاء فيه : أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق
وأكد رئيس الهيئة السياسية لـ « جيش الإسلام » محمد علوش التوصل لاتفاق « تخفيف التصعيد » في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق
وقال علوش المقيم في السعودية : نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة
وأضاف علوش، :ستكون هناك نقاط للفصل بيننا وبين النظام، وهذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا للحل السياسي وفق القرارات الدولية
والغوطة الشرقية هي من بين المناطق الأربع التي تشملها خطة « خفض التصعيد » التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا الحكومة السورية وتركيا الداعمة للمعارضة في ماي الماضي، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقبها وحدود هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت في وقت سابق اليوم أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت مع المعارضة السورية اتفاقا حول آلية عمل منطقة « وقف التصعيد » في الغوطة الشرقية
وأشارت المصادر الروسية إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية، تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإجلاء أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من 22 جويلية الجاري
سوريا : اتفاق لوقف إطلاق النار بريف دمشق بوساطة مصرية
أعلن الجيش السوري عن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق اعتباراً من منتصف نهار السبت 22 جويلية 2017 بالتوقيت المحلي