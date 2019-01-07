سوريا: إصابة جنديين بريطانيين في هجوم لتنظيم داعش قرب دير الزور

أصيب جنديان من القوات الخاصة البريطانية بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بحسب ما علمته شبكة « بي.بي.سي » البريطانية
ويعتقد أن القوات الخاصة البريطانية تقوم بمهام في سوريا، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك
وأشارت تقارير نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجندييْن أصيبا في هجوم بصاروخ أطلقه مسلحو التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور
ونقلت القوات الأمريكية المصابيْن صباح السبت الماضي، بحسب التقارير
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية : لا نعلق على أي شيء يتعلق بالقوات الخاصة
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الفارط عن قرار مفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا أن تنظيم الدولة الإسلامية قد : هُزم
وقالت الحكومة البريطانية إنه « لا يزال يتعين القيام بالكثير » في سوريا
وشاركت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، ونفذت غارات ضد مسلحي التنظيم
وفي شهر أفريل الماضي، شاركت في ضربات جوية ضد الجيش السوري ردا على هجوم مزعوم مفتعل بالأسلحة الكيماوية في دوما