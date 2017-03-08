سهام بن صدرين تختار الصحفيين لتغطية نشاط هيئتها المشبوهة

منع صحفي صحفي من تغطية ندوة صحفية لهيئة الحقيقة والكرامة
منع أعوان مقر هيئة الحقيقة والكرامة وليد الجبيلي الصحفي بإذاعة « راديو ماد » من الدخول إلى الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة اليوم الاربعاء 08 مارس 2017
وقال الجبيلي لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة إنه توجه الى الندوة غير انه فوجئ بمنعه من الدخول بتعلّة عدم وجود إسمه في قائمة الصحفيين المدعويين إليها ، وأضاف ان جميع زملائه تمكنوا من الحضور دون التثبت من وجود أسمائهم في القائمة « المزعومة » حسب قوله، مؤكّدا أنه يملك شارة دخول تسمح له بمواكبة جلسات الاستماع العلنية
وقال الجبيلي إن منعه من الدخول جاء على خلفية نقاش حاد بينه وبين رئيسة الهيئة خلال ندوة سابقة على خلفية سؤال بخصوص الاستقالات داخل هيئة الحقيقة والكرامة، اتهمته خلالها بعدم الحياد والمهنية حسب قوله
ويعبّر مركز تونس لحرية الصحافة عن استغرابه من هذه الحادثة ويذكّر أنها تتنافى مع القانون الاساسي للنفاذ إلى المعلومة وانها تتعارض مع حق الجمهور في الإعلام
كما يدعو إلى معاملة الصحفيين دون تمييز وتسهيل مهمتهم حتى يقوموا بواجبهم المهني دون محاسبتهم على مواقفهم
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تونس في :08-03-2017
وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة
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