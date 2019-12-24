سمِعْت حبيب الجملي يكشف عن قاتلي شكري بلعيد ومحمد البراهمي !؟

نصّ عاش معي كامل اليوم وقد كتب نفسه بنفسه
اِستمعت أمس إلى كلمة السيّد رئيس الحكومة المكلّف، أقلقتني الكلمة وقد حمّل المسؤوليّة لغيره من الأحزاب، وما راق لي تصريحُه بأنّه مستقلّ وما هو كذلك، وعزمُه على تكوين حكومة مستقلّين وليس له أن يفعل، اِستأت من الكلمة حتّى أنّ شهيّة العشاء قد طارت، حاولت زوجتي تهدئتي، وغيّر ابني القناة يهوّن عليّ استيائي، استسلمتُ للأمر، وسرحت في قنوات أخرى أشاهد كرة تنطّ باستقلاليّة، أو فيلما بطله مستقلّ، يقتل من يشاء ويبقي حيّا من يشاء، كنت أتجوّل بين القنوات حتّى عثرت في قناة تونسيّة على نفس كلمة رئيس الحكومة، أعدت الإنصات إليها مليّا، فإذا بي أُعلم زوجتيى وابني بأنّ شهيّة الأكل قد عادت بقوّة، وبأنّي أعدت مشاهدة الكلمة وقد تبيّن لي أنّ رئيس الحكومة رجل مستقلّ لا شكّ، حكومته مستقلّة لا ريب، وأنّه الرجل المناسب في المكان المناسب، بقيت زوجتي مندهشة، وسارع ابني بالقول : بابا الــ « فار » وضّح الأمور ؟ !، سألتني زوجتي إذا ما كنت راغبا في كأس « تيزانا »، وشرع ابني يداعبني متلمّسا في غفلة منّي جبيني علّ الحمّى قد هاجمتني
عدت أقفز بين القنوات إلى أن خلدت العائلة للنوم، فإذا بي أجد الكلمة معادة مرّة ثالثة، جدّدت السمع إليها، وإذا بي أسارع بفتح اليوتيوب أبحث عن الكلمة ذاتها لأتثبّت من أمر ما، وجدتها وأنصتّ إليها بانتباه » رابعة « ، وإذا بي أفتعل سعالا قويّا أنهضتُ به زوجتي التي سارعت تقيس درجة ضغط الدم والسكريّ، وهرول ابني بكأس ماء وهو يفرك عينيه يسألني عن حالي، أجبته: الحمد لله، فقد تأكّدت في إعادة « رابعة » أنّ رئيس الحكومة مستقلّ، فقد سمعته بأذنيّ التي ستأكلها الدُّودُ يكشف عن قاتلي شكري بلعيد ومحمد البراهمي
الأستاذ توفيق العلوي