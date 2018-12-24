سمير ماجول يُطْلِع الرئيس الباجي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وأفاد سمير ماجول أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول بالأساس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والإمكانيات المتوفرة لإعادة الثقة للمستثمرين ومساعدة المؤسسات لدعم عودة النموّ الاقتصادي بالبلاد
كما تطرّق اللقاء إلى أهمية مشاركة تونس في التظاهرات الدولية والاقليمية وما تتيحه من فرص لمزيد التعريف ببلادنا كوجهة استثمارية واعدة وإمكانية احداث منظمة دولية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تدعم مجهودات الدولة في هذا الإطار
واستعرض اللقاء كذلك ملامح البرنامج الوطني لمنظمة الأعراف الخاصّ بتوفير مشروع لكلّ عائلة للمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة وتطوير النسيج الاقتصادي ببلادنا