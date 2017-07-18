سليم بوغولة يصفع النهضة في عقر دارها

صباح النور
اسمو سليم بوغولة… نجح في الباك… استدعاتو النهضة لحفل تكريم المتفوّقين… لبس مريول شكري ومشالهم
ياااااااااا شكري… مشى في بالهم اغتالوك… مشى في بالهم دفنوا معاك الفكرة والمشروع والوطن… مشى في بالهم نسينا… عيينا… سلّمنا… ياااااااااا شكري هذا سليم … زهرة من ألف زهرة في جنينة تونس إلّي حكيت عليها… هذا سليم… كأنه مليون مستحيل… هذا سليم إلّي سجّل أنّك أكبر من الموت
« سنحاسبهم… ونلاحقهم… ونحاكمهم »
سليم…عيّشك… اليوم إنّجم نزيد نخرّف عالأمل… اليوم إنت الأمل…
ملاحظة: في بوم حفل التكريم إلّي وقع نشرو على صفحات النهضة… نحّاو تصويرة سليم
ليلى طوبال