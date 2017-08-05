Home
سليم الرياحي مُفتَّشٌ عنه لأجل إصدار شيكات بدون رصيد

سليم الرياحي مُفتَّشٌ عنه لأجل إصدار شيكات بدون رصيد

سياسة, عربي | 05/08/2017 |
slim riahi

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحرslim riahi من أجل إصدار شيكات دون رصيد
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت إن المعني بالأمر صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن، من أجل إصدار شيكات دون رصيد، مشيرا إلى أن : إصدار مناشير التفتيش يتنزل في إطار المهام اليومية للنيابة العمومية