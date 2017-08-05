سليم الرياحي مُفتَّشٌ عنه لأجل إصدار شيكات بدون رصيد

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر من أجل إصدار شيكات دون رصيد
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت إن المعني بالأمر صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن، من أجل إصدار شيكات دون رصيد، مشيرا إلى أن : إصدار مناشير التفتيش يتنزل في إطار المهام اليومية للنيابة العمومية
سليم الرياحي مُفتَّشٌ عنه لأجل إصدار شيكات بدون رصيد
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر من أجل إصدار شيكات دون رصيد