ناجي جلول في سليانة وباجة للاطلاع على الخدمات المدرسية والنشاط الثقافي ببعض المؤسسات التربوية

متابعة لوضعيات المؤسسات التربوية في كامل ولايات الجمهورية على مستوى التجهيزات والصيانة والخدمات المدرسية، أدّى السّيّد وزيرالتربية السيد ناجي جلول الأربعاء 12 أفريل 2017 زيارة إلى « معهد الكريب » حيث أشرف رفقة والي الجهة والمندوب الجهوي للتربية بسليانة وثلة من الإطارات الجهوية والتربوية بالجهة على موكب تحية العلم بحضور عدد كبير من التلاميذ ثم زار المبيت والمطعم المدرسيين بالمعهد مطلعا على ما أنجزه ديوان الخدمات المدرسية من إضافات سعت إلى تجديد الفضاء وتجويد الخدمات الموجهة إلى التلميذ
إثر ذلك اتجه السيد وزير التربية إلى ولاية باجة وإلى المدرسة الابتدائية « دقة الجديدة » حيث التقى الوزير الأسرة التربوية بالمدرسة واطلع على سير العمل بها وقد حضر بعض الانشطة الثقافية والرياضية التي يستفيد منها التلاميذ ولا سيما في العطل التي تفصل بين فترات التعلم وفق الزمن المدرسي الذي أقره مشروع الإصلاح التربوي بداية من السنة الدراسية الحالية . خلال الزيارة أعلن السيد وزير التربية عن عزم الوزارة تهيئة المكتبة وقاعة المعلمين وملعب الرياضة مذكرا بضرورة الاعتناء بالجانب الثّقافي والرياضي كمّيّا ونوعيّا حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا يُسعد التلميذ فضلا عن دورها العلمي والمعرفي
المصدر : وزارة التربية