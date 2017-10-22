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سلمى اللومي تكشف عن مشاريع سياحية ضخمة جديدة

سلمى اللومي تكشف عن مشاريع سياحية ضخمة جديدة

إقتصاد, عربي | 22/10/2017 |
elloumi selma

كشفت وزيرة السياحة سلمى اللومي يوم السبت 21 أكتوبر عن مشروع سياحي ضخم باعتمادات تفوق 300 مليون دولار وباستثمار إماراتيelloumi selma
ووصفت وزيرة السياحة في تصريحات لمراسلة إذاعة « جوهرة اف أم » المشروع بالمهم وبمواصفات عالمية ويمسح 12 هكتار وسيكون بالجهة الواقعة بين نابل والحمامات
ويتكون هذا الاستثمار السياحي من فندق فخم وراق صنف 5 نجوم. وأكدت الوزيرة ان المشروع تحصل على موافقة مبدئية وتمويلاته جاهزة
كما أشارت سلمى اللومي الى مشروع « لاسيغال » بقمرت والمتمثل في مركز ترفيهي سياحي يضم قاعة مؤتمرات اقليمية ضخمة ودور سينما ومنتجعا صحيا بالاضافة إلى مشروع سعودي آخر مرتقب