كشفت وزيرة السياحة سلمى اللومي يوم السبت 21 أكتوبر عن مشروع سياحي ضخم باعتمادات تفوق 300 مليون دولار وباستثمار إماراتي
ووصفت وزيرة السياحة في تصريحات لمراسلة إذاعة « جوهرة اف أم » المشروع بالمهم وبمواصفات عالمية ويمسح 12 هكتار وسيكون بالجهة الواقعة بين نابل والحمامات
ويتكون هذا الاستثمار السياحي من فندق فخم وراق صنف 5 نجوم. وأكدت الوزيرة ان المشروع تحصل على موافقة مبدئية وتمويلاته جاهزة
كما أشارت سلمى اللومي الى مشروع « لاسيغال » بقمرت والمتمثل في مركز ترفيهي سياحي يضم قاعة مؤتمرات اقليمية ضخمة ودور سينما ومنتجعا صحيا بالاضافة إلى مشروع سعودي آخر مرتقب
سلمى اللومي تكشف عن مشاريع سياحية ضخمة جديدة
كشفت وزيرة السياحة سلمى اللومي يوم السبت 21 أكتوبر عن مشروع سياحي ضخم باعتمادات تفوق 300 مليون دولار وباستثمار إماراتي