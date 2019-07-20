سلمى اللومي ترحّبُ بكم في حزب الأمل

مرحبا بكم في الصفحة الرسمية لحزب الأمل
حزب الأمل ينهل من الإرث الإصلاحي التنويري التونسي ومتمسك بمنجزات دولة الأستقلال ساعيا الى تطويرها وتدعيم الديمقراطية والتعددية وحرية الأعلام وهي المكاسب التي تحققت لشعبنا بعد 14 جانفي 2011
حزب الأمل ، يهدف لتجسيّد أمل التونسيين في بناء جبهة وسطية تحقٌق التوازن السياسي في البلاد وتعيد الثقة للمواطن في الأحزاب وفي المشاركة السياسية كحق من حقوق المواطنة وفي المساهمة في بناء تونس الجديدة التي نحلم بها
لذلك سنعمل على تغيير مفهوم الاحزاب التقليدية المبنية على العلاقة العمودية بين قيادة الحزب وقواعده بتشريك المواطن في رسم الأختيارات والمسارات ، ستكون لحزبنا مؤسساته وبرامجه التي تعبٌر عن طموحات التونسيات والتونسيين في أن يكون لهم حزب يجمعهم حول الأختيارات الكبرى في الصحة والتعليم والتنمية والنقل والنظام السياسي والإصلاحات الكبرى التي تراعي مصلحة المواطن وتنهض بظروف عيشه
تونس جديرة بحياة سياسية أفضل والتونسيون جديرون بواقع أجمل فلنبني » الأمل » معا
إيدينا مفتوحة لكل بنات و أبناء شعبنا للإنضمام لحزب الأمل لنكون أمل تونس في الخروج من الازمة الحالية و لنبني معا حزبا يليق بتونس و بثورتها و بتضحيات شعبها .
عاشت تونس ، عاشت الجمهورية
رئيسة الحزب
سلمى اللومي الرقيق