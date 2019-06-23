سلمى اللومي تتجه نحو تجميع كل القوى الديمقراطية الوطنية

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي السابقة سلمى اللومي الرقيق لدى حضورها اليوم الأحد 23 جوان في برنامج 7/7 على اذاعة « اكسبراس اف.م » أنها لم تعد معنية بشقوق حزب نداء تونس وأنها لم تعد تعتبر نفسها ندائية وأنّها لا تتبع أي شق
وأضافت سلمى اللومي أن البلاد تمر حاليا بظرف صعب يستوجب تجميع كل القوى الديمقراطية الوطنية، حول برامج واضحة وهادفة وليس حول أشخاص على حد قولها
كما أفادت ضيفة البرنامج أنها دخلت في مسار توحيدي مع حزب مشروع تونس، وأن عدة أحزاب من نفس العائلة الديمقراطية الوسطية مثل البديل وآفاق تونس وإئتلاف قادرون وغيرها… معنية بهذا التجميع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في بداية هذا الأسبوع عن تحالف جديد يضم عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية من بينهم محمود بن رمضان وبوجمعة الرميلي