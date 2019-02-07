تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 07 فيفري 2019 من السيد « دونالد بلوم » نسخا من أوراق اعتماده سفير جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بتونس
وأكد الوزير للدبلوماسي الأمريكي استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.
كما أشاد بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون التونسي الأمريكي، مبرزا تطلع بلادنا إلى تطويرها وتعزيزها بما يدعم قدرات بلادنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة
من جهته عبر السفير الأمريكي عن اعتزازه بشرف تعيينه ممثلا لبلاده في تونس، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية، وبالعمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس في الميادين الاقتصادية والأمنية والتنموية
سفير الولايات المتحدة الجديد بتونس يسلّم خميس الجهيناوي نسخا من أوراق اعتماده
تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 07 فيفري 2019 من السيد « دونالد بلوم » نسخا من أوراق اعتماده سفير جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بتونس