التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 22 مارس 2019 بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دونالد بلوم
وتطرق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي التونسي-الأمريكي. كما كان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك
وجدد وزير الشؤون الخارجية التـأكيد على تميز علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الأمريكية مؤكدا حرص تونس على مزيد الإرتقاء بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة
من جهته، أعرب السفير الأمريكي عن تقدير بلاده للخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال تكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن تونس نجحت في إتباع مسار إصلاحي ميّز تجربتها في المنطقة
وأكد الدبلوماسي الأمريكي التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
سفير الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد التزام بلاده بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس
التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 22 مارس 2019 بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دونالد بلوم