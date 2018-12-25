سفيرة المغرب تودع الرئيس الباجي بعد انتهاء مهامها بتونس

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، لطيفة أخرباش، السفيرة المغربية بتونس بمناسبة انتهاء مهامها
وأكّد رئيس الجمهورية عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة بين تونس والمغرب وعبّر عن حرص بلادنا واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج، متمنيا للسيدة لطيفة أخرباش النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة على رأس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية
من جانبها، نوّهت لطيفة أخرباش بدور رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن والاستقرار في تونس وترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مناخ الحريات وأكّدت أنّ العلاقات بين البلدين ما فتئت تتطور في العديد من المجالات عكستها بالخصوص تواتر زيارات كبار المسؤولين من الجانبين وتعزيز التعاون خصوصا في مجالات التعليم العالي والثقافة
وحمّل رئيس الجمهورية لطيفة أخرباش نقل تحياته إلى جلالة الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية