بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يؤدي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية روسيا الاتحادية، سرغاي لافروف زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 جانفي 2019
وتمثل هذه الزيارة التي تندرج في إطار متابعة نتائج الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى موسكو يوم 16 مارس 2016، مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي خاصة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والثقافة والنقل والتعاون المالي، بالإضافة إلى النظر في الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الروسية المزمع عقدها سنة 2019
كما تعد الزيارة مناسبة لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزيري الخارجية طبقا للاتفاق المبرم بين وزارتي خارجية البلدين سنة 2000، بخصوص جملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك،
وبالإضافة إلى جلسة العمل التي يجريها وزير الخارجية الروسي مع السيد خميس الجهيناوي من المنتظر أن يجري سلسلة لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين
ويشهد التعاون التونسي الروسي في المجال السياحي تطورا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة إذ بلغ عدد الروس لبلادنا سنة 2018، 599 ألف سائح
سرغاي لافروف في زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 جانفي
بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يؤدي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية روسيا الاتحادية، سرغاي لافروف زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 جانفي 2019