سحب دواء « أفلوماد » تم بناء على طلب إرادي من شركة أونيماد

ان شركة يونيماد راسلت بصفة ارادية وزارة الصحة بتاريخ 28/02/2019
من السوق نظرا لاحتواء الغلاف الخارجي لهذا الدواء »أفلوماد »وطلبت منها سحب دفعة من دواء
على خطا مطبعي فعوض كتابة قطرات للأذن تم كتابة قطرات للعيون
مع العلم انه ليس لهذا الخطأ أي تأثيرعلى جودة الدواء وعلى سلامة المريض بما ان نفس هذا الدواء يستعمل كقطرات عيون وكقطرات للاذنين
هذا الطلب الارادي من يونيماد يؤكد جديتها ومصداقيتها وشفافيتها ديدنها مصلحة المريض وسلامته
يمكنكم الدخول لموقع وزارة الصحة للتثبت من قرار السحب المسجل تحت عدد004574-2019الذي يحتوي على النص التالي
« Détection d’une non-conformité portant uniquement sur le texte imprimé sur l’étui :
« Collyre et voie oculaire » au lieu de « instillations auriculaires »
ان شركة يونيماد تتمسك بحقها في المتابعة القضائية لكل من ينشر معلومات مغلوطة عن منتوجات الشركة
المصدر : شركة يونيماد