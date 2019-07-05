بعد قرار منع النقاب في الإدارات والمؤسسات…لاحظت تضاربا في القراءات، والحق انها جميعا ممكنة لان وجهة النظر تصنع الشيء
– من حيث المبدأ، القرار ضروري ولازم بل ناقص لأنه من المفروض منع النقاب في الفضاءات العامة ايضا، ولا النقاب فقط وإنما كل ما يغطي الوجه عموما…الاحتجاج بانه يجب عرض القانون على مجلس النواب مردود، اولا لأننا في حالة طوارئ ووضع خطير، وثانيا لان اغلب فصول الدستور حول الحريات غير معمول بها، وتطبق المناشير بدلا منها، وهذا شأن حرية الافطار او الصوم في رمضان مثلا
– من حيث التوقيت، القرار ذو توقيت جيد بعد استغلال النقاب في عمليات ارهابية رغم ان هذا استعماله في مثل هذه العمليات شائع من زمان
-سياسيا، ستجد جماعة الشاهد يطبلون ويهللون وكأن الشاهد أتى بأسد الأسود راكعا، والحال اننا بإزاء مجرد اعادة أمور الى نصابها، وستجد المعارضين يسخرون ويعتبرون القرار ضربة انتخابية…واعتقد ان البعد الأهم لهذا القرار سياسيا هو اعادة الجدل مرة اخرى الى قضايا الهوية والدين ومحاولة حمل الناس على نسيان اسرار « الخميس الأسود » والصراع على السلطة
في كل الأحوال، وفِي كلمتين، هذا القرار لن ينقذ الشاهد في سقوطه ولن يمنع من تفكك المنظومة الذي تلوح بوادره
En deux mots, « trop peu…trop tard »
الدكتورة ألفة يوسف