سبعون ألف أمني تم تسخيرهم غدا لتأمين الانتخابات الرّئاسيّة

تعلم وزارة الدّاخليّة وأنّه في إطار استعداداتها الخاصّة بتأمين الانتخابات، فقد تمّ اتّخاذ جملة التّدابير التّالية
-2019سبعون ألف أمني تم تسخيرهم من مختلف الأسلاك والاختصاصات الأمنيّة لتأمين الانتخابات الرّئاسيّة مع المحافظة على السير العادي لبقية المنظومات الأمنية يوم 15 سبتمبر
– حوالي 50 ألف منهم أوكلت لهم مهامّ تأمين كافّة المقرّات والمواقع ذات الصّلة بالانتخابات وحماية المترشحين للانتخابات الرّئاسيّة من مرافقتهم وتأمين كافّة تنقلاّتهم وأنشطتهم إلى جانب تأمين أنشطة الشّخصيات والضّيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصّحفيّين ومرافقة وتأمين نقل الموّاد الانتخابيّة وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتّنسيق مع المؤسّسة العسكريّة
وبإعتبار تأمين كافة مراكز الاقتراع التي يفوق عددها 4500 بالتّنسيـق مع وحدات الجيش الوطني وتأمين المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة منذ افتتاحه يوم 12 سبتمبر 2019
– تركيز عدد 159 فريق من الوحدات المختصّة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهوريّة مدعومة بكافـّـة المعدّات والتّجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحيّة على أهبة للتّدخل عند حدوث طارئ
– تسخير حوالي 2000 عون حماية مدنيّة للتّدخل في مجالات اختصاصاتها المتعلّقة بالنّجدة والإسعاف والإطفاء بمختلف المسالك والمقرّات ذات الصّلة بالانتخابات
– أكثر من 20 ألف أمني لتأمين السّير العادي للعمل ببقيّة المنظومات الأمنيّة لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأمين الحدود البريّة والبحريّة والمقـــــــرّات الدبلوماسيّة ومقرات السّيادة
وزارة الدّاخليّة