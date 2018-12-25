سبعة وثلاثون قتيلا بمظاهرات السودان وعمر البشير يتوعّد

قالت منظمة العفو الدولية « امنستي »، الثلاثاء، إن 37 شخصا قتلوا خلال المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في السودان خلال الأسبوع الماضي
تقرير « امنسي » يأتي قبيل مظاهرات مخطط لها للمسير إلى القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، الخرطوم، الثلاثاء، وتأتي بعد سبعة أيام على انطلاق المظاهرات في البلاد والتي أشعل شرارتها ارتفاع الأسعار وخصوصا سعر رغيف الخبز بالإضافة إلى نقص الوقود
وقالت سارة جاكسون، نائب رئيس امنستي لمنطقة شرق أفريقيا في بيان : حقيقة أن قوات الأمن السودانية تستخدم القوة المميتة دوت تفريق ضد متظاهرين غير مسلحين يثير قلقا كبيرا
عمر البشير يتوعد
اتهم اليوم الثلاثاء الرئيس السوداني، عمر البشير، من سماهم ببعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين باستغلال الضائقة المعيشية، وارتكاب أعمال تخريب، خدمة لأعداء السودان، وذلك بعد أيام على مظاهرات شهدتها مناطق عدة من البلاد
وخلال كلمة في محلية جنوب الجزيرة، الاثنين، توعد البشير بملاحقة المخربين ومروجي الشعارات، مجددا وعده بمضي الحكومة قدما في تنفيذ مشروعات التنمية والإعمار : لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم
ودعا الرئيس السوداني أهل الجزيرة، الذين وصفهم بالمنتجين، للاتجاه للعمل، وعدم الالتفات « للخونة والعملاء ومناضلي الكيبورد »، في إشارة إلى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدعون إلى التظاهر
وانطلقت التظاهرات الغاضبة التي عمت العديد من المدن السودانية في 19 ديسمبر الجاري، احتجاجا على غلاء المعيشة في بلد يعاني من الركود الاقتصادي، ولاتزال مناطق عدة في البلاد تشهد مظاهرات وسط تقارير عن سقوط ضحايا