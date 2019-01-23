سبعة من « أبناء » راشد الغنوشي يقعون في شباك الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة بالقرجاني يوم 18 جانفي الجاري في عمليّة نوعيّة إستباقيّة تمّت تحت إشراف مباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر تحرّيات فنية وميدانيّة معمّقة من تفكيك خليّة تكفيريّة ( من « أبناء » راشد الغنوشي ) مبايعة لما يسمى بتنظيم « داعش » الإرهابي ناشطة بولاية القصرين وإيقاف 07 من عناصرها
تولت الخلية التنسيق مع عناصر إرهابية متحصّنة بالفرار بالجبال التونسيّة رصد وتعقب أحد السياسيين والنقابيين وعدد من الأمنيين بالجهة بغاية استهدافهم بالتصفية إلى جانب تخطيط عناصرها لاختطاف رجلي أعمال للمساومة بهما لاحقا في ما يُعرف بـ : الإحتطاب
كما قامت نفس الخليّة برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة بغاية السطو عليها
ويُشار كذلك إلى تورّط بعض أفراد هذه الخلية في إطلاق النار على دوريّة أمنيّة وسط مدينة القصرين يوم 29 نوفمبر 2018
والأبحاث لا زالت متواصلة على صعيد الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني
صفاقس / حجز نظارات مزودة بكاميرات مراقبة ومجهزة بتقنيات تسجيل وتصوير
إثر توفر معلومات مفادها تعمد أحد الأشخاص بيع أدوات فنية متطورة هذا وبإيلاء الموضوع الاهمية اللازمة وبعد نصب كمين محكم تمكنت يوم 21 جانفي 2019 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس بعد نصب كمين محكم بجهة عقارب من حجز 06 نظارات مزودة بكاميرات مراقبة ومجهزة بتقنيات تسجيل وتصوير مخفية لدى شخصين من متساكني الجهة المذكورة، وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المشار إليها بتحرير محضر عدلي في شأنهما موضوعه « توريد بضاعة محجرّة ومخالفة قانون الصرف » ومواصلة التحريات معهما.