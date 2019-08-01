زِلْمْ بن علي ،عياض الودرني، يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية

كتب اليوم المدعوعياض الودرني ، زلم الرئيس المخلوع بن علي الممتاز التدوينة التاليةعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك
بإذن الله وبعونه تعالى، عقدت العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة،.. أتقدم إليها آملا نيل ثقة الناخبين؛ من رجال تونس ونسائها ومن كل الأجيال والجهات،.. اتخذت هذا القرار اقتناعا بأن الواجب يدعوني إلى وضع معرفتي وتجربتي في الحياة العامة وفي دواليب الدولة في خدمة تلك الثقة؛ تجربة على مدى أربعة عقود من الزمن في الجامعة والبحث العلمي، وفي العمل النقابي والجمعيات، وفي صفوف المعارضة الديمقراطية زمن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وفي المسؤوليات الحزبية والاستشارية والوزارية إلى جانب الرئيس زين العابدين بن علي. أدرك بعمق حيرة شباب اليوم وأوضاع بلادنا الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، أرى الغد بعيون الشباب. أدرك بعمق ما ينتظرنا من عمل وجد ومشاق لتعود البلاد إلى سكة التقدم والتنمية المطلوبة. سأكون الأذن الصاغية إلى جميع الأطياف بإرادة عقلانية ويد لا ترتعش…حازما عازما في خدمة وطني
أطلب ثقتكم
أطلب حبكم لتونس
عاشت تونس عزيزة منيعة أبد الدهر
وإلى لقاءات متجددة
أحمد عياض الودرني