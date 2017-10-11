زياد العذاري يُواكب فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

تونس تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي
تنطلق فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 11 أكتوبر وتتواصل إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بالعاصمة الأمريكية واشنطن
ويشارك السيد زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في أشغال الاجتماعات، حيث ستكون له لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية ومسؤولي عدد من الوكالات الدولية للتعاون إلى جانب لقاءات ثنائية مع نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة
وستوفر هذه اللقاءات للوزير، فرصة لتقديم التوجهات والبرامج الإصلاحية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية بهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات الجملية بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال
كما سيتولى الوزير على هامش الاجتماعات السنوية، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجهورية التونسية والبنك العالمي واتفاقية مالية مع البنك الإسلامي للتنمية
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن إلتقى اليوم السيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالسيد عمر بوغارة (ممثل الجزائر وأفغانستان وغانا وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب وباكستان وتونس) بالبنك الدولي
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي