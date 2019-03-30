زيادة في أسعار المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة

تعلم الوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه في ظلّ الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آلية التعديل الدّوري لأسعار المحروقات التي يتم العمل بها منذ جويلية 2016، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة، وذلك كما يلي
– البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) : زيادة (80) مليما ليصبح السعر الجديد : 2.065مليما /لتر
– الغازوال بدون كبريت: زيادة(80) مليما ليصبح السعر الجديد: 1825مليما/لتر
– الغازوال العادي: زيادة (90) مليما ليصبح السعر الجديد : 1570مليما/لتر
كما تعلم الوزارة أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) لم يطرأ على اسعارها أي تعديل
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
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