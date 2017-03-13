زورق ايطالي يفشل في استخراج أكياس مملوؤة بالكوكايين من سواحل قربص

خلال حملة تمشيط بحريّة، تمكّنت الوحدات البحريّة العائمة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بتونس يوم الأحد 12 مارس 2017 من رصد زورق ايطالي سريع على متنه شخصان بسواحل قربص من ولاية نابل بعيدا عن اليابسة مسافة 14 ميل بحري (حوالي 30 كلم) كانا بصدد سحب جسم مشبوه من قاع البحر، وبتفطّنهما لدوريّة الحرس الوطني ومطارتهما لاذا بالفرار على متن الزورق باتّجاه جزيرة « سيسيليا » الايطاليّة، وقد تمكّن أعوان الغوص للحرس الوطني من العثور بالمكان على كيس كبير الحجم الذي بفتحه تمّ العثور بداخله على 30 كيس تحتوي على مخدّر « الكوكايين » تقدّر بـ 31 كلغ و498 غراما قيمتها الماليّة 14 مليون و174 ألف دينار
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإحالة الموضوع على الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني لاتمام الأبحاث والاجراءات