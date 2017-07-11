رِيَاضِيُوا علي لعريض يتبادلون إطلاق النار مع دورية للحرس الوطني ببودرياس في القصرين

بناءً على توفر معلومات مفادها تواجد ثلاثة غرباء ملتحين من أبناء راشد الغنوشي أو رياضيي علي لعريض على مقربة من المركز الحدودي للحرس الوطني ببودرياس التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بتالة، وتحديدا بمنطقة عين الشرشارة جبل عبد العظيم معتمدية فوسانة ولاية القصرين
تنقلت يوم 11 جويلية 2017 وحدات الحرس الوطني على جناح السرعة وقبل وصولها إلى المكان وهو على مقربة من رسم الحد التونسي الجزائري ويبعد عن المركز الحدودي ببودرياس حوالي 03 كلم ومن مسافة بعيدة تمّ إطلاق النار على دورية للحرس الوطني من قبل ثلاثة عناصر إرهابية ملتحية وحاملة لحقائب ومرتدية للباس طائفي، فتمّ الرد عليهم من قبل الوحدات الحدودية للحرس الوطني ببودرياس حيث تمّ مطاردتهم وملاحقتهم وتواصل إطلاق النار معهم، ليلوذ إثرها العناصر الإرهابية بالفرار بعمق الجبل بإتجاه التراب الجزائري
وقد تبين أنّ المجموعة الإرهابية المذكورة كانت بصدد رصد مقر فرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببودرياس والمراكز الحدودية المتقدّمة التابعة لها من موقع غابي مرتفع ومشرف على الممرات والمسالك المؤدية إلى تلك الوحدات
هذا ولم يُسجل أية إصابات في صفوف وحدات الحرس الوطني المشاركة في العملية، كما تمّ إستدعاء تعزيزات من طلائع الحرس الوطني بالقصرين ووحدات الجيش الوطني وعمليات التمشيط والملاحقة مازالت متواصلة
عن وزارة الداخلية