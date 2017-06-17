رُدَّها إن استطعت يا لطفي حجي المتأسلم

مدير مكتب قناة الحقيرة لطفي حجي المتأسلم(على يسار الصورة) ، يقدم ملفا للتعويض أم ملفا للانتهاكات؟ و بجانبه محمود الذوادي المشرف على مركز
حرية الصحافة …داخل مقر هيئة اللاكرامة التي تشرف عليها المختصة في التمويلات سهام بن صدرين…. يبدو ان الملف قدم باسم نقابةالصحافيين ثم التعويض عن ماذا يا حجي؟ قد يكون التعويض بمساءلتك عما كنت تفعل و لسنوات طويلة، كملحق اعلامي، صلب مجلس وزراء الداخلية العرب،
هذا الجهاز الحساس الذي يسيطر عليه و يموله السعوديون،،و كنت تتقاضى مرتبا مرتفعا و بالدولار؟؟؟ و كنت تشتغل حذو محمد شكري والي الولاة،،،،من عينك هناك ،،باعتبار هذه المواقع لا يدخلها إلا المطهرون، من الموالين لأنظمتهم، أو من قوادة المسيطرين على مثل هذه الاجهزة،،،،أنت من عينك هناك؟؟؟؟؟ردها إن استطعت، و أجبني الاجابة المقنعة و اليوم و منذ 2011 مديرا لمكتب الجزيرة و بالدولار كذلك…أعرف انكم لم تدفعوا ايجار المقر ..و اشتكت صاحبة المحل، و كنت تبعث مراسلات مزيفة على أساس اشتباكات في محيط القصر الرئاسي بين الجيش و الامن الرئاسي، و تونس تحترق ….أليس كذلك!! و تريد التعويض،،،،بعد خراب البلاد..ارحل لقطر حبيبة قلبك و عليك العوض
رضا الملولي