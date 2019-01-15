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روني الطرابلسي يفتح باب التطبيع مع الصهاينة عبر قناتهم : إي 24

روني الطرابلسي يفتح باب التطبيع مع الصهاينة عبر قناتهم : إي 24

سياسة, عربي | 15/01/2019 |

ظهر وزير السياحة روني الطرابلسي في مقطع فيديو نشرته القناة الاسرائيلية « إي 24 » على موقعها الرسمي على الأنترنت وعلى صفحتها نقلا عن ما أسمته وكالة :سكوبال

وتطرق الوزير الذي  اصطفاه يوسف الشاهد مؤخرا  وزيرا للسياحة إلى القضية الفلسطينية و امكانية التطبيع مع اسرائيل
وقال الطرابلسي إن موضوع التطبيع حساس جدا وهو شأن سياسي مضيفا : أنا كوزير يجب أن أتبع إرداة حكومتنا التونسية
و أضاف أن تونس كانت لطالما أيدت السلام في الشرق الأوسط منذ عهد بورقيبة مرورا بعهد بن علي و إلى حد اليوم
ونشرت القناة الإسرائيلية مقتطفا من الحوار مع الوزير التونسي على صفحتها الرسمية على الفايسبوك مشيرة إلى أنه منقول عن وكالة : سكوبال

خطوة أولى نحو التطبيع مع الكيان الصيوني بمباركة الخوانجية الذين يأمرون ويوسف الشاهد يطيع ووزيره يطبق

 

 