روني الطرابلسي يفتح باب التطبيع مع الصهاينة عبر قناتهم : إي 24

ظهر وزير السياحة روني الطرابلسي في مقطع فيديو نشرته القناة الاسرائيلية « إي 24 » على موقعها الرسمي على الأنترنت وعلى صفحتها نقلا عن ما أسمته وكالة :سكوبال
وتطرق الوزير الذي اصطفاه يوسف الشاهد مؤخرا وزيرا للسياحة إلى القضية الفلسطينية و امكانية التطبيع مع اسرائيل
وقال الطرابلسي إن موضوع التطبيع حساس جدا وهو شأن سياسي مضيفا : أنا كوزير يجب أن أتبع إرداة حكومتنا التونسية
و أضاف أن تونس كانت لطالما أيدت السلام في الشرق الأوسط منذ عهد بورقيبة مرورا بعهد بن علي و إلى حد اليوم
ونشرت القناة الإسرائيلية مقتطفا من الحوار مع الوزير التونسي على صفحتها الرسمية على الفايسبوك مشيرة إلى أنه منقول عن وكالة : سكوبال
خطوة أولى نحو التطبيع مع الكيان الصيوني بمباركة الخوانجية الذين يأمرون ويوسف الشاهد يطيع ووزيره يطبق