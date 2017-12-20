روسيا تقول: بشارالأسد كان ولا يزال رئيسا شرعيا للجمهورية العربية السورية

قال السكرتير الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين على يقين بأن كل الدول القادرة على الإسهام بقسطها في التسوية السياسية في سوريا، يجب أن تدلي بدلوها
وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال تعتبر بشار الأسد رئيسا شرعيا لسوريا، مضيفا : نحن بلا شك نعتقد أن كل الدول التي قد تسهم بقسط ملحوظ في عملية التسوية السياسية في سوريا، يجب أن تقوم بدورها. تعرفون أن روسيا تعمل دون توقف من أجل ذلك
وتابع : أما الأسد نفسه فكان ولا يزال رئيسا شرعيا للجمهورية العربية السورية
هذا وأشار بيسكوف إلى أن « الكرملين لا يريد التدخل في تبادل الآراء بين دمشق وباريس » وذلك تعليقا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث لقناة « فرانس – 2 » إنه بعد الهزيمة النهائية للإسلاميين في سوريا سيضطر المجتمع الدولي للحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: « بشار الأسد عدو للشعب السوري. أما بالنسبة لي فعدوي هو تنظيم « الدولة الإسلامية ». وسيبقى بشار الأسد هناك بسبب حمايته من قبل من حقق الانتصار مباشرة على الأرض، إن كانت إيران أو روسيا. ولا يمكننا القول إننا لا نريد أن نتكلم معه أو مع ممثليه
المصدر: نوفوستي