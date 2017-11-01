رضا شلغوم يستقبل « إيريك مايير » نائب مساعد لدى وزير الماليّة الأمريكي

التقى السيّد محمّد رضا شلغوم وزير الماليّة صباح اليوم بمقرّ الوزارة بالسيّد إيريك مايير نائب مساعد لدى وزير الماليّة الأمريكي مكلّف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيّد دانيال روبرشتاين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وتناول اللقاء جملة من المسائل المتعلّقة أساسا بالتعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وسبل دعمه وتطويره
وبيّن وزير الماليّة بالمناسبة حرص الحكومة التونسيّة على مواصلة الإصلاحات التي يتمّ وضعها من أجل دفع نسق النموّ والمحافظة على توازنات الماليّة العموميّة وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي بما تحتويه تونس من امكانيات هامّة في هذا المجال. ودعا إلى العمل على توفير الظروف الملائمة لدعم الصادرات التونسيّة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع المؤسسات الأمريكيّة على الاستثمار في تونس
وبيّن نائب مساعد وزير الماليّة الأمريكي من جهته التزام بلاده بمواصلة دعم تونس ومعاضدتها في دفع نسق النموّ وتعزيز موقع تونس كبلد جاذب للاستثمار الأجنبي واقتصاد ذو قدرة تنافسيّة بالمنطقة لاسيما اعتبارا لما يتوفر لتونس من امكانيات هامّة من حيث كفاءة اليد العاملة المختصّة والخبرات والبنى التحتيّة، معربا في السياق ذاته عن ارتياحه للجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية
المصدر : وزارة المالية