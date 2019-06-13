رصد لغم بحري في هيكل إحدى ناقلتي النفط بخليج عُمان و موسكو تحذر من استنتاجات متسرعة

قال مسؤول أمريكي لشبكة « سي.ن.ن » إن أفرادا من طاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس بينبريدج، المتواجدة في خليج عُمان، شاهدوا « لغما بحريًا » غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم صباح الخميس في خليج عمان، وأضاف المصدر أن اللغم يرتبط بجانب هيكل السفينة باستخدام مغناطيس
وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت في ماي الماضي أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام االبحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل الفجيرة، مما يرجح احتمالات أن يكون المهاجم واحدًا
واعتبرت الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط المستقلين، أن الهجمات « جيدة التخطيط »، حيث تعرضت الناقلتان، صباح الخميس، إلى الهجوم أسفل أو عند خط الماء على مقربة من غرفة المحرك أثناء سير السفينة
وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من المنتظر أن تتوجه سفن أمريكية للمنطقة خلال الساعات المقبلة لعمل دوريات في المنطقة ومساعدة البحارة في السفن المنكوبة وسحب الناقلتين إلى الميناء
وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان
مايك بومبيو يرجّح ضلوع إيران في الهجمات
حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي النفط في خليج عُمان، صباح الخميس
وقال بومبيو، إن المعلومات الاستخبارية ترجح ضلوع إيران في الهجمات، بناء على الأسلوب والأسلحة المتطورة المستخدمة في الهجمات
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد غير المبرر من جانب إيران، مشيرًا إلى استهداف مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، الأربعاء، فضلا عن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط أمام الفجيرة في مايو أيار الماضي
وأضاف بومبيو، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، لم توقف تصعيدها المستمر وهجماتها الاستفزازية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بتهديد حركة الملاحة البحرية العالمية، مشيرًا إلى تصريحات علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والتي عبر فيها عن رفضه للرسائل الأمريكية حول إمكانية التفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي
واختتم وزير الخارجية، كلمته المقتضبة، مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة ستقف بجانب حلفائها لحفظ الأمن الإقليمي
موسكو تحذر من استنتاجات متسرعة و إلقاء اللوم على إيران
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، مما سماه « استنتاجات متسرعة » بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، كما حذر أيضا من إلقاء اللوم على إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين بعد اجتماع لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الدوما، « أود أن أغتنم هذه الفرصة للتحذير من الاستنتاجات المتسرعة، من أي محاولات لفرض المسؤولية على من يعتبرون غير مرغوب فيهم »، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية
من جانبها، عبرت الحكومة الفرنسية عن إدانتها لـ »الحادث المزعج »، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـشبكة « سي.ن.ن »: ندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية التي نحن على اتصال دائم بها، إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ، مضيفا: نود أيضًا أن نؤكد تمسكنا بحرية التنقل التي يجب الحفاظ عليها تمامًا