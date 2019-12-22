رصد طائرات بيونغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، رصدها لطائرات بيونغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا
ووجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تحذيرا لشركات النقل الجوي من نقل الأسلحة في الطائرات المدنية، حسب وكالة : رويترز
وأكد المسماري أنه قوات ليبيا الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف أي طائرة تقوم بإدخال الأسلحة
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، منذ أيام إن قواته تحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية، وأكد المسماري، في تصريح صحفي، على أن الأتراك يستخدمون المدفعية ضد القوات الليبية، بحسب موقع : ليبيا 24
وتابع المسماري : أن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، وأن ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي
وتابع قائلا : نرفض الغزو التركي لليبيا وسنواجهه بالقوة، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد في سابق الأحد تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن « التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر
كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة
فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، إن لدى حكومة « الوفاق » الحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسها
وأضاف السراج في تصريحات لقناة « تي أر تي » الإنجليزية، اليوم الأحد، أن مذكرة التعاون مع تركيا تصب في هذا الاتجاه. وذلك بحسب قناة ليبيا الأحرار
وقال فائز السراج إنه بعث رسائل إلى دول أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر، من أجل تفعيل الاتفاقيات معها، على غرار ما حصل مع تركيا
تركيا تستخدم سفن التجارة لدعم الميليشيات
أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات في طرابلس
ونقلت « قناة ليبيا » الموالية للجيش عن المحجوب قوله إن السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل تركيا لدعم « الميليشيات » في طرابلس
وتعليقاً على مسألة السفينة التركية التي أوقفها الجيش في وقت سابق، أوضح أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التي تم ضبطها قبالة السواحل الليبية
إلى ذلك، أكد أن حمولة السفينة هي التي تحدد الخطوات التي ستتخذها البحرية، قائلاً : نحن ملتزمون بالقانون الدولي وقانون البحار
يذكر أن الجيش الليبي كان أعلن في وقت سابق أن سرية بحرية مقاتلة، سوسة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ليل السبت-الأحد: « تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك » وذلك أثناء « دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة » الواقعة على بعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، نفذتها « السرية البحرية المقاتلة (سوسة) ». وأضاف: تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات
كما نشر المتحدث العسكري مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، وينفذون عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة
إلى ذلك، بث المسماري صور جوازات سفر تركية لثلاثة أشخاص من طاقم السفينة