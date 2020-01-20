رسمي : أخيرا كلف قيس سعيد إلياس الفخفاخ، متاع الترويكا سيئة الذكر، بتشكيل الحكومة

تحت عنوان « دوحي ها مباركة دوحي » يأتي البلاغ الرسمي التالي من مؤسسة الإخشيدي منذ قليل
كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 20 جانفي 2020 السيد إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال
وسيتولى السيد إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها
ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر
واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة
للتذكير فقط فإن إلياس الفخفاخ هذا قد ترشح لرئاسة الجمهورية ولم يحصل إلا على 0,3 % من أصوات الناخبين
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رئاسة الجمهورية التونسية