ردّ النهضة على اتهامات الجبهة الشعبية الخطيرة جدا : كاد المريبُ أن يقول خُذوني

أصدرت اليوم حركة النهضة الإخوانية البيان أسفله تعقيبا على ما ورد في الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الشعبية بمعية فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي والتي اتفق فيها المتدخلون على ان النهضة الإخوانية متورطة بقيادتها وجناحها العسكري السري في اغتيال الشهيدين
على اثر الندوة الصحفيّة التي نظمتها « الجبهة الشعبيّة » اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 وخصصتها لما زعمت أنه كشف لتنظيم سري لحركة النهضة بنته على أكاذيب وادعاءات لا صلة لها بالحقيقة، وفي هذا الاطار يهمّ حركة النهضة انارة الرأي العام الوطني بما يلي
1.نفيها القاطع لوجود أيّ نشاط للحركة خارج اطار القانون المنظم للأحزاب
2.ادانتها الشديدة لأساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن اطواره تعود الى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة
3.استنكارها تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة
4.تذكر أن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت انظار القضاء وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة
5.أسفها ان يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
لسائل أن يسأل : أمام الإتهامات الخطيرة و الخطيرة جدا ضد النهضة الإخوانية والتي أكدها المتدخلون في الندوة الصحفية لماذا يكتفي الخوانجية بهذا البيان المائع و لا يرفعون قضية ضد من اتهمهم باطلا كما يدّعون ؟ أم أن الأمر : كاد المريبُ أن يقول خُذوني؟