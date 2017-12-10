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ردُّ الجامعة العربية على قرار دونالد ترومب سيكون مزمجرا ومزلزلا لعرشه وبلده

ردُّ الجامعة العربية على قرار دونالد ترومب سيكون مزمجرا ومزلزلا لعرشه وبلده

سياسة, عربي | 10/12/2017 |
salop

بيان الجامعة العربيةligue-arabe-trump-jerusalem

بسم الله والصلاة على رسول الله 
من إعتزبغير الله ذل ومن إتبع غير الله ظل
نحن وزراء الخارجية العرب المجتمعين بالقاهرة تحت لواء الجامعة العربية في جلسة إستثنائية لتحديد موقف موحد من قرارالرئيس دونالد ترومب قبوله بجعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل نعبر عن عميق إنشغالنا إزاء هذا الموقف المتعجرف والامسؤول من طرف رئيس دولة شقيقة وصديقة أحسنا إستقباله وأكرمنا وفادته وجعلنا شعب العراق وسوريا واليمن قربانا له ونندد بهذآلتعدي الصارخ على عروبتنا وقوميتنا ولغتنا ونطالب
١. أن يلعن الٱخ ترومب الشيطان ويتراجع عن قراره الٱثم نحونا.
٢. أن يجعل القدس باحة سلام وحب وعمل كسائر مدننا وقرانا وأن ينبت زهرا في كل أحيائها تقتطفه أيادينا الكريمة وتهديه نسائنا وأطفالنا.
وعليه أن يعلم أن ردنا في حال رفضه سيكون مزمجرا ومقوضا ومزلزلا لعرشه وبلده. و إذا حلت به لعنتنا سيحرم وقومه من أكل ثريدنا وشرب لبن نوقنا
وفي انتظارتراجعه قررنا ما يلي
ـ حلق اللحية من الأسفل
ـ تقليم الأظافربعد صلاة الفجر
ـ لباس جواب حمراء
ـ الخروج بالساق اليمنى من كل محل
ـ وضع ملصقات أنا ثائرفوق باب كل بيت
ومن أنذر فقد أعذر
والله ولي التوفيق

عن الجامعة العربية، الأمين العام نبيل أبو الغيظ

من استنباط علي قنون