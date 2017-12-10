ردُّ الجامعة العربية على قرار دونالد ترومب سيكون مزمجرا ومزلزلا لعرشه وبلده

بيان الجامعة العربية
بسم الله والصلاة على رسول الله
من إعتزبغير الله ذل ومن إتبع غير الله ظل
نحن وزراء الخارجية العرب المجتمعين بالقاهرة تحت لواء الجامعة العربية في جلسة إستثنائية لتحديد موقف موحد من قرارالرئيس دونالد ترومب قبوله بجعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل نعبر عن عميق إنشغالنا إزاء هذا الموقف المتعجرف والامسؤول من طرف رئيس دولة شقيقة وصديقة أحسنا إستقباله وأكرمنا وفادته وجعلنا شعب العراق وسوريا واليمن قربانا له ونندد بهذآلتعدي الصارخ على عروبتنا وقوميتنا ولغتنا ونطالب
١. أن يلعن الٱخ ترومب الشيطان ويتراجع عن قراره الٱثم نحونا.
٢. أن يجعل القدس باحة سلام وحب وعمل كسائر مدننا وقرانا وأن ينبت زهرا في كل أحيائها تقتطفه أيادينا الكريمة وتهديه نسائنا وأطفالنا.
وعليه أن يعلم أن ردنا في حال رفضه سيكون مزمجرا ومقوضا ومزلزلا لعرشه وبلده. و إذا حلت به لعنتنا سيحرم وقومه من أكل ثريدنا وشرب لبن نوقنا
وفي انتظارتراجعه قررنا ما يلي
ـ حلق اللحية من الأسفل
ـ تقليم الأظافربعد صلاة الفجر
ـ لباس جواب حمراء
ـ الخروج بالساق اليمنى من كل محل
ـ وضع ملصقات أنا ثائرفوق باب كل بيت
ومن أنذر فقد أعذر
والله ولي التوفيق
عن الجامعة العربية، الأمين العام نبيل أبو الغيظ
من استنباط علي قنون