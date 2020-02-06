رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية بغطاء إسرائيلي

أفاد بيان القيادة العامة للجيش السوري بأن رتلا عسكريا تركيا عبَر من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية فجر اليوم الخميس
وجاء في بيان القيادة العامة للجيش السوري : في تمام الساعة 02:00 من فجر يوم الخميس الواقع في 6-2-2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي، بل وبغطاء منه، دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات، وتم العبور من منطقة أوغلينار، باتجاه الداخل السوري
وأضاف البيان: انتشر الرتل العسكري التركي على خط بين بلدات بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز بهدف حماية الإرهابيين، وعلى رأسهم جبهة النصرة، وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه
وأكد البيان في ختامه إصرار الجيش السوري على تحرير كامل الأراضي السورية « المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح لن تفلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة
من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري سوري لـشبكة « روسيا اليوم » بسيطرة وحدات من الجيش السوري على بلدة افس في شمال سراقب بريف إدلب الشرقي وسط تقدمها لتحريرها من سيطرة الإرهابيين
ومن جهتها أعلنت الخارجية السورية، اليوم الخميس، عن : قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم تحت غطاء العدوان الإسرائيلي
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة « سانا »، أن : قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي يؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين
وقال مصدر أمني لـوكالة « سبوتنيك »، فجر اليوم، الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدد من الصواريخ مصدرها إسرائيل
وأوضح المصدر أن الصواريخ حاولت استهداف محيط العاصمة، دمشق، من الجهة الجنوبية الغربية، مؤكدا أن العدوان لا يزال مستمرا حتى الآن
وأكد المصدر الأمني لـ »سبوتنيك » أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة رابعة من الصواريخ الإسرائيلية في هذه الأثناء، وهي الصواريخ التي تم إطلاقها من أراضي الجولان السوري المحتل باتجاه غرب وجنوب العاصمة دمشق
وحررت وحدات الجيش السوري أمس بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتي إسلامين والريان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما، وفرضت سيطرتها ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب
الجيش العربي السوري يواصل هجومه في ريف إدلب الشرقي
يواصل الجيش العربي السوري هجومه العسكري في ريف إدلب الشرقي، اليوم الخميس، وبدأ اقتحام بلدة سراقب الاستراتيجية بعد تطويقها من عدة محاور، متجها نحو الشمالوأظهرت لقطات نشرتها وكالة « روسيا اليوم » الروسية مشاهد لتحرك القوات والمدرعات السورية وتشكيلها طوقا حول سراقب
وصرح مصدر عسكري للوكالة، قائلا: « من خلال السيطرة على هذا المحور اليوم، قمنا بتطويق سراقب بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة من جميع الجهات
وأضاف المصدر العسكري: نحن الآن نسيطر على منطقة تقع على حدود الطريق السريع، وهو طريق حيوي للتجارة والنقل لسوريا
وأكد ضابط عسكري في الجيش السوري: هدفنا هو الوصول إلى وحدات الجيش العربي السوري الموجودة في حلب بإذن الله
ونوه الضابط : ستلتقي وحداتنا بالوحدات هناك بهدف تأمين الطرق السريعة م4 و م5
المصدر: وكالات