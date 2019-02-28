راني نحبّك يا عزيزة بشرى… أمّا رَاهُو

صباح الخير: رسالة للعزيزة بشرى بن حميدة
راني نحبّك يا عزيزة أمّا راهو الاستشهاد بأسماء المرابط تحت قبّة المجلس يهضم حقّ رفيقاتك في النضال.. لأنّو عندك مثل المرابط بتونس بل وأقوى العشرات.. ولا بأس أن تذكريهنّ بخير.. فهنّ قدها وقدود..ردّ اعتبار لا غير، وفي نفس الوقت تخلّيهم يشعرو إلّلي ماهمش يحفروا في الماء..ونخاف لا نكونو نعانيو الإقصاء من الجهات الكلّ.. مع التنبيه إلى أنّ المرابط مثل الكثيرات في المغرب يجاهدو كيفنا ونحترم مواقفهم واشتغلنا في نفس الكتاب حول ميراث النساء بالمغرب
الدكتورة نائلة السليني