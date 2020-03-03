راشد الغنوشي ينشد ما كتب أحد أكبر زُنَات الخوانجية

وقولوا رانا ولينا توانسة!!!؟؟؟
راج في وسائل الاتصال شريط يبدو فيه الغنوشي وهو ينشد النشيد الرسمي في مجلس باردو هذه الأيام وقد أبرز المخرج صوته فظهر أن الرجل لا يحفظ النشيد لغة فضلا عن النشاز في لحنه وللعلم فإن النشيد الوحيد الذي يعترف به الإخوانجية جميعهم هو نشيد الأممية الإخوانية « في حماك ربنا » الذي كتبه عبد الحكيم عابدين أحد أكبر الزناة في الكون حيث لم تسلم منه أي امرأة إخوانية وربما حتى من الملل والنحل الأخرى وفاحت فضائحه ولكن حسن البنا تستر على صهره عبد الحكيم وحتى اللجنة التي حققت في الأمر وقع لها ما وقع لدينا بعد يوم البرويطة في اللجان التي كان حزب التعويضات متهما فيها فطالها الإغفال، في الشريط المصاحب احتفال الإخوانجية لدينا بفوز الغنوشي في مؤتمرهم العاشر الموهوم وهم ينشدون ما كتب أحد أكبر زناتهم لعنهم الله جميعا
أنس الشابي
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