استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة
وأفاد راشد الغنوشي في تصريح اعلامي أن اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد وضرورة حشد كلّ الطاقات لدفع عجلة التنمية والنموّ الاقتصادي مشدّدا على أهميّة سياسة التوافق لدعم الاستقرار ومواصلة التقدم بالمسار الديمقراطي في بلادنا، حيث كان من ثمار هذه السياسة المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية مؤخرا
كما أضاف رئيس حركة النهضة أن اللقاء تناول ملف الانتخابات البلدية وضرورة اجراءها في أقرب الآجال واستكمال سدّ الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
راشد الغنوشي يلح عند الرئيس الباجي على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في أقرب الآجال
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة