راشد الغنوشي يسعى لإثبات براءته من دم شكري بلعيد أمام القضاء البريطاني

أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم، الأربعاء 21 جوان 2017، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه كلف مكتب محاماة في لندن لرفع قضية عدلية ضد قناة ” سكاي نيوز – عربية” على خلفية تقرير كانت قد نشرته القناة إتهمت فيه راشد الغنوشي بالتنسيق مع إرهابيين في ليبيا عملية في إغتيال شكري
أقام راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلاموية دعوى قضائية ضد قناة « سكاي نيوز بالعربية » إثر اتهامها الغنوشي بـ »تنسيق » اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد سنة 2013، حسب ما أفادت الحركة الاربعاء في تونس
وقال جمال عوي المكلف بالإعلام في حركة النهضة لوكالة فرانس برس : تمّ تقديم دعوى قضائية باسم راشد الغنوشي ضد « سكاي نيوز عربية »، في لندن لأن المؤسسة الاعلامية (الأم) موجودة في بريطانيا
وأوضح أن الدعوى تأتي على خلفية « اتهام » القناة راشد الغنوشي بـ »تنسيق » عملية اغتيال شكري بلعيد مع الجهادي الليبي السابق عبد الحكيم بلحاج الذي أدرجت دول خليجية مقاطعة لقطر اسمه على لائحة الارهاب
وفي التاسع من جوان الحالي بثت قناة « سكاي نيوز بالعربية » تقريرا بعنوان « تورط قطر في المغرب العربي » قالت فيه : اعترف الإرهابي أبو أنس الليبي بعد أن ألقى الأميركيون القبض عليه بأن (عبد الحكيم) بلحاج قائد ميليشات فجر ليبيا الإسلاموية متورط في الاغتيالات السياسية في تونس بالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعلم من القطريين
وأبو أنس الليبي قيادي سابق في « الجماعة الليبية المقاتلة » التي كان عبد الحكيم بلحاج أحد مؤسسيها
وفي 2013 اوقفت الولايات المتحدة ابو انس الليبي في طرابلس لدوره في اعتداءات 1998 ضد السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا
وفي تعليقه على ما ورد في تقرير سكاي نيوز عربية، قال جمال العوي : « هذا كذب وافتراء ضد راشد الغنوشي وضد حركة النهضة » لافتا الى أن معدّي التقرير : لم يتصلوا بنا ليسمعوا موقفنا من هذه الاتهامات
وفي بيان، قال مكتب المحاماة البريطاني « كارتر راك » الذي وكّله راشد الغنوشي لإقامة الدعوى القضائية ضد سكاي نيوز عربية، ان الدعوى تأتي على خلفية اتهام الغنوشي باغتيال بلعيد
واغتيل شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس العاصمة صباح يوم 6 فيفري 2013لما كان رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الداخلية علي لعريض ووزير العدل نور الدين البحيري من النهضة كلهم
وكان بلعيد معروفا بمعارضته الشديدة لحركة النهضة التي قادت حكومة « الترويكا » من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014
واتهمت عائلة بلعيد حركة النهضة باغتياله في حين وصفت الحركة تلك الاتهامات بـالمجانية
هذا و لا بد من التذكير أن قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت تؤرّق الرأي العام التونسي وقد وعد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أثناء حملته الإنتخابية بكشف الحقيقة في اغتيال الشهيد المذكور لكن القضية مازالت تراوح مكانها في ملفات العدالة ولم يبتّ القضاء التونسي إلى اليوم في هذه الجريمة
الصورة العليا: راشد الغنوشي يرفع شعار رابعة الإخواني الإرهابي