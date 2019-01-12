راشد الغنوشي يؤكد ان للنهضة الإخوانية تنظيما سريا

راشد الغنوشي يؤكد ان للنهضة تنظيما سريا بما انه ينفي علاقة مصطفى خذر بحركة النهضة رغم ان لدينا معطيات تؤكد ارتباط مصطفى خذر بقيادات مؤسسة لحركة النهضة و بعض القيادات البارزة لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية : فرع الاخوان في الحزب
معطيات مؤكدة تشير أن المدعو مصطفى خذر رجل الجهاز الخاص والسري كان يعمل لصالح تنظيم الإخوان عبر حركة النهضة و ايضا حزب المؤتمر بقيادة المرزوقي و هو على علاقة بقيادات و مؤسسي الحزبين.
كلام الغنوشي اليوم يؤكد أيضا ما توصلنا إليه من أنباء حيث أثنى على الرجل مع نفيه انتماءه للنهضة كتنظيم علني(و ليس السري ) و بالمقابل يلتزم تنظيم المنصف المرزوقي بشقوقه الصمت المريب تجاه الرجل رغم إصرار المرزوقي على توسيمه و هو سجين
يبدو أن حركة النهضة تشعر بالاحراج لانها لا يمكن أن تنكر علاقة كبار قياداتها به و تخشى من أن تننفض من حولها القواعد الذين سيجدون أنفسهم مرة أخرى مجبرين للفرار و اللجوء إلى حزب المرزوقي لأن حزبهم يتبرأ منهم و يتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم.
اعدكم في قادم الايام أنني ساكشف بعض من الأسرار و فك الألغاز التي توصلت إليها
النائبة فاطمة المسدي