راشد الغنوشي ونهضته يستنكران الإضراب بصورة مُقَنَّعة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 16 جانفي 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد استعرض المكتب الوضع العام بالبلاد وما آلت اليه المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد، كما استمع المكتب الى عدد من التقارير حول سير أنشطة الحركة والمشاركة في احياء الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، وبعد التداول والنقاش تؤكد حركة النّهضة على ما يلِي
1. اسفها الشديد لعدم التوصل الى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور الى تنفيذ الاضراب بالقطاعات المعنية يوم الخميس 17 جانفي 2019، وتأمل الحركة ان تعود المفاوضات بين الطرفين في أقرب وقت خاصة وان وجهات النظر بشأن تطلعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة محل اجماع، كما ان المقترحات المقدمة في اخر جلسات التفاوض يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين
2. اعتزازها بالمكاسب الوطنية التي تحققت ببلادنا منذ الثورة وفي مقدمتها حق الاضراب باعتباره أداة نضالية مشروعة يؤديه المواطنون في كنف الحرية والممارسة الديمقراطية التي تكفل حق الاضراب كما تكفل حق العمل، وتدعو الحركة بالمناسبة كل التونسيين الى المزيد من تعزيز ثقافة العمل وتجذيرها، ودعم التآزر والتضامن للتخفيف من تداعيات تعطل الكثير من الخدمات والمصالح
3. تثمينها لمصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنھوض بالفئات الفقیرة والفئات محدودة الدخل والذي من شأنه ان يحدد بدقة واجبات الدولة تجاه هذه الشريحة الاجتماعية الهشة، كما يستهجن المشادات المجانية التي جدت بين عدد من النواب اثناء الجلسة وتعتبرها مشاهد مسيئة الى المؤسسة التشريعية والى كل الفاعلين السياسيين ولا تعكس الجهد التشريعي والرقابي والتواصلي الذي يقوم به اغلب أعضاء مجلس نواب الشعب
4. تحيتها الى كل التونسيين الذين هبوا الى الاحتفاء بالذكرى الثامنة للثورة بشارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 14 جانفي 2019، وتوجه تحية حارّة الى كل مناضلي الحركة وانصارها الذين واكبوا الاحتفاليات وعبروا عن اعتزازهم بهذا الحدث الاستثنائي في تاريخ تونس
5. تقديرها لأجهزة الأمن بمختلف اسلاكها على ما بذلوه من جهود وحسن تنظيم وفر كل ضمانات النجاح للاحتفاء بالذكرى الثامنة للثورة
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية