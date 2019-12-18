راس الجبل : إلقاء القبض على إرهابي محكوم عليه بالسجن

بناء على توفر معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني براس الجبل من ولاية بنزرت يوم 17 ديسمبر 2019 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (44 سنة) بالعالية قاطن بها، سبق تورطه في قضايا إرهابية ومبايعته لنتظيم « داعش » الإرهابي وتواصله مع عناصر إرهابية بالخارج ومفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 01 من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 06 سنوات
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية برأس الجبل بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه
وزارة الداخلية