رابطة الهيئات العمومية المستقلة تقرر تعليق عضوية شوقي قداس

على إثر تأكد تكليف السيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر أحد الأحزاب السياسية، التأم مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة اليوم 22 فيفري 2019 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتدارس المسألة
وإذ يتعارض قبول السيد شوقي قداس بهذا التكليف مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي التي تعتبر إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة، فقد قرّر مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة
تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيها
السيد توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة
السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري
السيد فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب
تونس في 22 فيفري 2019
بيـــــان